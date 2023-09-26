Почти 40 млрд рублей направят в 2026 году на безопасность на производстве

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что в 2024 году расходы по организации предупредительных мер увеличатся на 38,7%

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Объем выделенных работодателям средств на обеспечение предупредительных мер безопасности на производстве в 2026 году составит почти 40 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

"За три будущих года, если сравнивать их с 2023 годом, мы серьезно наращиваем расходы, которые направляются на предупредительные меры, то есть, в два раза. В 2026 году средства, которые мы предполагаем направить на эти цели, составят почти 40 млрд рублей. Это беспрецедентный шаг вперед, мы видим крайнюю востребованность этого у работодателей и работников", - сказала она.

Голикова напомнила слова премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что в 2024 году расходы по организации предупредительных мер увеличатся на 38,7%.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.