Имя погибшего в Венгрии в годы войны советского солдата узнали по ордену Славы

Останки Константина Левченко вместе с останками еще девяти советских воинов были перезахоронены в ходе торжественной церемонии на кладбище Керепеши в Будапеште

БУДАПЕШТ, 26 сентября. /ТАСС/. Имя советского солдата - гвардии рядового Константина Левченко, погибшего в боях с фашистами на территории Венгрии во время Второй мировой войны, - удалось установить благодаря ордену Славы III степени, который был найден с ним в могиле. Его останки вместе с останками еще девяти советских воинов были перезахоронены в ходе торжественной церемонии на кладбище Керепеши в Будапеште.

"В кровопролитных боях на территории Венгрии Красная армия понесла тяжелые потери, на полях сражений полегло более 140 тыс. человек. Память о каждом из этих героев для нас священна", - сказал на церемонии советник-посланник посольства России в Венгрии Тигран Гарибян. Он напомнил, что "бережное отношение к историческому прошлому во все времена было условием успешного развития и залогом достойного будущего". "Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны бессмертен. Пусть воинский мемориальный комплекс Керепеши станет местом достойного упокоения погибших героев", - отметил дипломат.

Как рассказал руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев, останки 10 советских воинов были найдены в 2022-2023 годах при строительных и поисковых работах в поселениях Чапод, Замой и Дял в разных частях страны. Среди них оказался и гвардии рядовой Левченко 1921 года рождения, имя которого было установлено по его солдатскому ордену.

В ходе торжественной церемонии на Керепеши сотрудники посольств России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также представители Венгерской лиги антифашистов возложили к мемориалу советским воинам венки и букеты цветов. Чин церковного богослужения по усопшим совершил протоиерей храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар.

Формирование советского воинского мемориала на кладбище Керепеши началось в январе 1945 года во время Будапештской стратегической операции, после того как эта городская территория была освобождена частями Красной армии. Первоначально советский участок на кладбище был прикреплен к госпиталям, из которых привозили солдат, погибших в боях и умерших от ран. После войны на этом месте был создан мемориальный комплекс, установлена памятная стела с пятиконечной звездой. Позже там были похоронены советские военнослужащие, погибшие во время венгерских событий в 1956 году.

По данным представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии, на кладбище Керепеши покоятся 7 тыс. советских воинов. Туда приходят не только сотрудники российских учреждений и соотечественники, проживающие в Будапеште, но и приезжающие в Венгрию российские туристы. Люди возлагают к мемориалу советским воинам живые цветы, как символ вечной памяти зажигают свечи.