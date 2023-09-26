Число случаев лихорадки денге на Тайване достигло рекордных за восемь лет 10 тыс.

С 19 по 25 сентября выявили 2 017 новых случаев инфицирования

ГОНКОНГ, 26 сентября. /ТАСС/. Число зафиксированных на Тайване с начала года случаев лихорадки денге достигло почти 10,5 тыс. Как сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний острова, это максимальное значение с 2015 года.

За неделю с 19 по 25 сентября было выявлено 2 017 новых случаев инфицирования. Как отмечают специалисты, смертность по-прежнему остается относительно низкой: в результате нынешней вспышки умерли 15 жителей острова.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в городе Тайнань (около 9,5 тыс. заболевших), уезде Юньлинь (418) и городе Гаосюн (397). Самое большое число инфицированных зафиксировано среди людей старшего возраста: около 37% заболевших являются лицами в возрасте 60 лет и старше. Эпидемиологи отмечают, что сезонный пик заболеваемости уже пройден. Ожидается, что в ближайший месяц темпы прироста новых случаев заболевания упадут до менее чем 1 тыс. человек в неделю.

Нынешняя вспышка лихорадки денге на Тайване стала второй по масштабу за последние 10 лет. В 2015 году этим заболеванием заразились около 43 тыс. жителей острова.

Ранее власти города Тайчжун ввели штраф от 3 до 15 тыс. новых тайваньских долларов (от $95 до $475) для жителей частных домов, на территории которых будут найдены емкости со стоячей водой - именно возле них размножаются переносящие заболевание москиты. При этом за отказ сотрудничать с властями в борьбе со вспышкой сумма штрафа может составить от 60 до 300 тыс. новых тайваньских долларов (от $1,9 до $9,5 тыс.).

Лихорадка денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят дневные комары вида Aedes aegypti, средой обитания которых являются водоемы с непроточной водой.