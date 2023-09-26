Во Вьетнаме выявили первый случай передачи вируса оспы обезьян среди людей

По информации департамента здравоохранения южной провинции Биньзыонг, 22-летняя жительница заразилась от своего сожителя, который стал третьим пациентом с таким диагнозом в стране

ХАНОЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку выявлен во Вьетнаме. Об этом сообщил департамент здравоохранения южной провинции Биньзыонг.

По информации ведомства, 22-летняя местная жительница в настоящее время находится на карантине в медицинском учреждении провинции. Установлено, что вирусом оспы обезьян она заразилась от своего сожителя, который стал третьим пациентом с таким диагнозом во Вьетнаме.

Первые два случая заражения оспой обезьян в республике были подтверждены в октябре 2022 года. Их выявили среди местных граждан, вернувшихся из-за границы.

Всемирная организация здравоохранения объявила в июле 2022 года оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за ее высокой скорости передачи и риска дальнейшего распространения.