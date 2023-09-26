Протяженность линий метро в Москве за 12 лет выросла в 1,7 раза

За это время с учетом реконструкции Каховской линии и создания МЦК в городе введено 235,8 км линий и открыто 114 станций

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Общая протяженность линий московского метро за последние 12 лет увеличилась в 1,7 раза. Об этом сообщил и. о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Начиная с 2011 года в столице ведется активное строительство новых линий и станций метро. За это время с учетом реконструкции Каховской линии и создания Московского центрального кольца в городе введено 235,8 км линий и открыто 114 станций", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что также построено 11 электродепо для обслуживания и ремонта поездов. "В настоящее время строительство метро продолжается. В частности, строятся Троицкая и Рублево-Архангельская линии, участок Сокольнической линии до "Потапова", - добавил и. о. заммэра.

Пять новых станций метрополитена были открыты в Москве ко Дню города. Солнцевская линия "дошла" до аэропорта Внуково - на этой ветке заработали станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". На севере на Люблинско-Дмитровской линии открылись три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".