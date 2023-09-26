Глава Якутии высказался в защиту фильмов режиссеров Бурнашева и Шадрина

Речь идет о кинолентах "Айта" и "Кандидат"

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что смотрел фильмы "Айта" и "Кандидат", к которым Роскомнадзор и Минкультуры выдвинули претензии, и считает, что его авторы не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

"Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба ["Айта" режиссера Степана Бурнашева и "Кандидат" режиссера Дмитрия Шадрина] посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны", - сказал Николаев.

Он отметил, что в республике развивается масштабная киноиндустрия. "Раньше мы просто снимали кино, хорошее кино, во многом это было фестивальное кино, - сказал Николаев. - Сейчас же мы сделали шаг уже на российский рынок. Мы сами для себя неожиданно - многие кинематографисты наши - поняли, что мы на этом рынке можем быть востребованы, и успехи наших фильмов тоже очевидны. У них есть серьезный потенциал, именно рыночный. Нас начали не только уважать, не только хвалить, нас некоторые начали бояться. И определенные шаги по ограничению поля нашей деятельности - якутского кинематографа - начали пытаться выстроить, в том числе через такие, скажем так, надзорные действия".

"Я со Степаном [Бурнашевым], с Дмитрием [Шадриным] разговаривал по телефону. Я им сказал, чтобы они не переживали. Они и новые фильмы другие снимут, не менее хорошие, не менее интересные для зрителя. Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед. Сказал, что родная республика всегда с вами, мы вас, своих, не бросаем, будем вас поддерживать", - заключил глава региона.

О фильмах

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что с российских видеосервисов убрали фильм "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева. Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что служба выявила в фильме "Айта" "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России". В Роскомнадзоре пояснили ТАСС, что "в картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности". В ведомстве отметили, что "распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо".

Фильм "Кандидат" якутского режиссера Дмитрия Шадрина вышел в прокат в 2023 году. В сюжете фильма - объявление выборов главы сельского поселения, после чего кампания разделяет село на два противоборствующих лагеря. Как сообщалось на сайте Sakhaday, фильм не получил прокатного удостоверения от Минкультуры РФ в связи с пропагандой ЛГБТ.