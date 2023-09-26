Поисковики будут предупреждать о нарушении Amazon Web Services законов РФ

Как сообщили в Роскомнадзоре, системы также будут маркировать еще 11 иностранных провайдеров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Поисковые системы будут маркировать Amazon Web Services и еще 11 иностранных провайдеров хостинга как нарушителей российского законодательства, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", - говорится в сообщении.

Помимо Amazon Web Services меры также приняты в отношении Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. Ранее Роскомнадзор включил всех перечисленных провайдеров хостинга в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению".

Как напомнили в Роскомнадзоре, по законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся в том числе на территории РФ, подпадают под действие федерального закона "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ". Однако указанные компании, вопреки требованиям закона, не зарегистрировали личный кабинет на сайте РКН, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций, а также не создали уполномоченное представительство в России.

"Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей", - добавили в ведомстве.