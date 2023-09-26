В медучреждениях Рязанской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ

Это касается как персонала, так и посетителей учреждений

ТАСС, 26 сентября. Масочный режим ввели во всех медицинских учреждениях Рязанской области в связи с ростом числа заболевших ОРВИ, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"В рязанских больницах введен масочный режим. По информации управления Роспотребнадзора по Рязанской области, на 25 сентября на территории области эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям превышает недельный эпидпорог. Регистрируемый уровень заболеваемости выше порогового значения на 14,7% по области и выше на 37% по городу Рязани. Число больных ОРВИ и гриппом за неделю - 8 356", - говорится в сообщении.

В связи с эпидподъемом в медицинских организациях Рязанской области необходимо носить маски для борьбы с коронавирусом, ОРВИ и гриппом. "Масочный режим рекомендовано соблюдать посетителям и персоналу всех медицинских учреждений", - отметили в пресс-службе.