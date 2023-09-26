В Москве РГО начало акцию по высадке саженцев в Останкинской дубовой роще

В мероприятии участвовали сотрудники управления делами президента РФ, добровольцы молодежного клуба РГО и студенты Российского государственного социального университета

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Добровольцы Русского географического общества (РГО) в рамках экологического проекта "Русская дубрава" начали высадку саженцев дуба на территории ботанического сада имени Н. В. Цицина в Москве. Это актуально для развития заповедной территории, так как в последние годы научные сотрудники фиксировали большое количество засыхающих деревьев в дубовой роще, а на отдельных участках дуб черешчатый исчез практически полностью, сообщила пресс-служба РГО.

"Первые саженцы дуба высадили в главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина в рамках проекта "Русская дубрава". Работы по восстановлению уникальной Останкинской дубовой рощи ведутся с февраля 2023 года. Активное участие в них принимают добровольцы Русского географического общества", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, высадка первых деревьев прошла в торжественной обстановке. В мероприятии участвовали сотрудники управления делами президента РФ, добровольцы молодежного клуба РГО и студенты Российского государственного социального университета.

"С конца февраля и до начала сентября с небольшим перерывом на июнь и июль в главном ботаническом саду проходила расчистка дубравы. Под руководством опытных сотрудников ботанического сада удалось очистить от старых, больных деревьев и кустарников участок площадью около полутора гектаров для дальнейшей посадки желудей и саженцев черешчатого дуба", - приводит пресс-служба слова добровольца РГО Павла Ложкина.

Перед началом мероприятия сотрудники ботанического сада провели инструктаж по высадке растений, так как многие из ребят делали это впервые.

"Наша команда высадила в роще первые 30 дубочков. На каждой посадочной точке слышались комментарии, как через несколько десятков лет люди станут приводить сюда детей и рассказывать о том самом сентябрьском дне", - приводит пресс-служба слова координатора Молодежных клубов РГО в Центральном федеральном округе Дарьи Королевой.

О проекте

Для восстановления исторического облика дубовой рощи планируется высадить 1,5 тыс. деревьев. Саженцы на протяжении пяти лет выращивали в специальном питомнике ботанического сада. Все они получены из желудей, собранных с вековых дубов Ерденьевской рощи. Первое упоминание о ней относится к 1584 году. Здесь любил охотиться отец Петра I - царь Алексей Михайлович.