Соцпредприниматели Подмосковья подали более 240 заявок на получение грантов

Прием заявок продлится до 3 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Социальные предприниматели Московской области могут до 3 октября подать заявку на получение гранта в размере до 500 тыс. рублей. К настоящему времени уже подано более 240 заявок, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Субъекты малого и среднего предпринимательства Подмосковья, имеющие статус социальных, могут подать заявку на получение грантов до 500 тыс. рублей. На данный момент соцпредприниматели Московской области подали 241 заявку на общую сумму 118 млн рублей", - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что прием заявок на получение грантов для социальных предприятий продлится до 3 октября.

Зампред напомнила, что подать заявку на получение статуса социального предприятия можно онлайн на региональном портале госуслуг. Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно.