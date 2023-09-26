Контролеры московского паркинга с начала года помогли жителям 200 тыс. раз

Контролеры помогают не только водителям, но и пешеходам: они могут подсказать, как быстрее найти больницу или нужную улицу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контролеры "Московского паркинга" с начала текущего года ответили на 200 тыс. вопросов водителей и пешеходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Как рассказал и.о. заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с начала года автомобилисты и прохожие обратились к контролерам "Московского паркинга" уже 200 тыс. раз. Контролеры всегда готовы прийти на помощь и ответить на любые вопросы о платных парковках города. Например, уточнить номер парковочной зоны на конкретной улице, подсказать, как оплатить парковку и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контролеры помогают не только водителям, но и пешеходам: они могут подсказать, как быстрее найти больницу или нужную улицу.

"Мы обучаем наших сотрудников так, чтобы автомобилисты всегда могли получить квалифицированную консультацию и помощь. Это отвечает задачам, которые ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, контролеры хорошо знают районы, в которых работают. Они всегда готовы помочь пешеходам и подсказать дорогу, если это необходимо", - резюмировал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.