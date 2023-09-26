В центре Москвы капитально отремонтировали дом 1932 года с оригинальными окнами

В частности, специалисты провели работы по сохранению архитектурных элементов, сформированных структурой кирпичной кладки, и окраске фасада в исторический цвет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Построенный в 1932 году дом с оригинальными окнами в районе Хамовники капитально отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы по обновлению фасада дома №6 в Мансуровском переулке. Это дом был возведен 1932 году, <...> в этом году на объекте привели в порядок фасад и крышу. Для сохранения первозданного облика дома был разработан индивидуальный проект проведения работ по его капитальному ремонту, который учитывает все конструктивные особенности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках капитального ремонта фасада рабочие осуществили большой комплекс восстановительных мероприятий.

"Стены здания расчистили и промыли - вместе с уличными загрязнениями со стен убрали плесень и грибок. Отремонтировали выветренные швы, произвели докомпановку утраченных элементов кирпичной кладки и нанесли биоцидный состав в местах намокания. Прошли работы по сохранению архитектурных элементов, сформированных структурой кирпичной кладки, и окраске фасада в исторический цвет", - добавили в фонде.

Одновременно с проведением основного объема работ специалисты привели в порядок балконы, произвели работы по устройству плиточного цоколя, отремонтировали входные группы и заменили отливы.

"В завершение необходимо было навесить новые водосточные трубы и восстановить откосы. Кровля здания - скатная, на ней специалисты заменили обрешетку и кровельное покрытие. Отремонтировали стропильную систему, а все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом. Также были выполнены работы по утеплению чердачного помещения плитами из минеральной ваты, устройству ходового настила, заменили слуховые окна и стальное ограждение", - перечислили в пресс-службе.

О доме

Шестиэтажный жилой дом №6 в Мансуровском переулке был построен по индивидуальному проекту. Переулок, в котором расположено здание, носил имена местных домовладельцев, в разное время он был известен как Масальский, Талызинский и, наконец, Мансуровский.

"Портрет дома очень красив. Вертикальные и горизонтальные членения из кирпича создают живую пластику фасада. Лестнично - лифтовые шахты остеклены, представляют собой отдельные объемы, выделенные из основной плоскости фасада. Важно, что фасад акцентирован разноформатными окнами и открытыми балконами", - заключили в пресс-службе ФКР.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году планируется отремонтировать 2,3 тыс. домов.