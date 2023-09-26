В СКФУ запустили курсы русского языка для иностранных педагогов

В них примут участие преподаватели из восьми стран, сообщили в вузе

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет запустил на своей площадке курсы повышения квалификации для иностранных педагогов, в них участвуют преподаватели из восьми стран, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"Учителя русского языка из Грузии, Египта, Индии, Иордании, Марокко, Палестины, Сирии и Туниса прибыли в СКФУ для обучения инновационным технологиям и практике преподавания русского языка как иностранного. <…> Участников ждут интерактивные лекции, методические семинары, мастер-классы, обмен опытом и лучшими практиками с коллегами из России и других стран", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-центре вуза, раньше университет проводил похожие курсы на иностранных площадках, в том числе с использованием дистанционных технологий. Впервые курсы проводятся в России, чтобы погрузить педагогов в языковую среду, познакомить вживую с историей и культурой страны.

"Университет имеет богатый опыт проведения международных лингвистических проектов, включающих подготовку преподавателей и различные форматы продвижения русского языка и культуры, в том числе в виде интерактивных курсов в театрализованной форме. Методическая помощь и повышение квалификации преподавателей русского как иностранного очень востребована, поскольку позволяет восполнять кадровый потенциал", - цитирует пресс-центр ректора Дмитрия Беспалова.

Курсы для иностранных педагогов организовали в федеральном университете при поддержке Россотрудничества. Эксперты вуза разработали программу, опираясь на практические технологии с использованием различных цифровых платформ и тренажеров.

Университет более полувека аккумулирует опыт преподавания русского языка как иностранного. Образовательные программы по изучению русского языка запущены в странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Программы повышения квалификации работают в десяти странах, в том числе в Абхазии, Армении, Южной Осетии.