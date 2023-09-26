26 сентября, 12:59

В деревне Кашевская Тюменской области отменили карантин по бешенству животных

Ограничения действовали два месяца

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных спустя два месяца отменили в деревне Кашевская Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"С 26 сентября отменяется карантин по бешенству животных на территории деревни Кашевская Омутинского района Тюменской области. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве", - говорится в сообщении.

Ограничения ввели 28 июля 2023 года. На территории села под запретом были мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, отловом, а также вывозом диких восприимчивых животных в зоопарки. 

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РоссияТюменская область
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