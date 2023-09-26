В КЧР перевели лекции по финансовой грамотности на языки народов региона

Жителям республики доступны 60 звуковых файлов на четырех основных языках региона - карачаевском, черкесском, ногайском и абазинском

ЧЕРКЕССК, 26 сентября. /ТАСС/. Лекции о продажах в интернете, ведении семейного бюджета и видах мошенничеств с картами перевели на языки народов Карачаево-Черкесии (КЧР). Всего жителям доступны 60 материалов по финансовой грамотности, рассказал ТАСС заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево Черкесии Рауф Тугов.

"Завершен второй этап проекта по повышению финансовой грамотности населения, по итогам которого мы получили еще 20 новых аудиолекций на языках народов КЧР. Ценность аудиолекций на национальных языках в том, что знания о финансах становятся более доступны жителям сельской местности и людям старшего поколения - тем, кому удобнее воспринимать информацию на родном языке", - сказал он.

Лекции расскажут, как не потерять деньги, продавая вещи в интернете, что делать в случае ошибочного денежного перевода, как выбрать кредитную карту, в чем преимущества системы быстрых платежей и как правильно составить семейный финансовый план. К тому же, подготовлены лекции о видах финансовых мошенничеств и способах от них уберечься, а также правильном оформлении кредитов.

В общей сложности жителям республики доступны 60 звуковых файлов на четырех основных языках региона - карачаевском, черкесском, ногайском и абазинском. Материалы по финансовой грамотности зазвучали голосами журналистов национальных редакций радио, среди которых члены Союза журналистов и Союза писателей РФ и КЧР, народные поэты.

Работа проведена в рамках совместного проекта регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК "Карачаево Черкесия". Переведенные лекции предназначены для трансляции в радиоэфирах, а также доступны на официальном сайте телерадиокомпании для прослушивания в любое удобное время.