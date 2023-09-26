Более 300 детей из ЛНР отдохнули в здравницах Брянской области за лето

Запланирован отдых еще 440 детей из ЛНР и ДНР

БРЯНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 300 детей из подшефной Брянки в ЛНР отдохнули в лагерях и санаториях Брянской области летом 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте образования.

"В период проведения летней оздоровительной кампании 2023 года в Брянской области отдохнули 310 детей Брянки Луганской Народной Республики. Запланирован отдых еще 440 детей из ЛНР и ДНР на территории Брянской области до конца текущего года", - рассказали в департаменте.

Проезд детей до места отдыха и обратно, питание и ночлег в пути оплачиваются из областного бюджета.

В мае 2022 года Брянская область взяла шефство над городом Брянка Луганской Народной Республики. Регион помогает в восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры, ремонте домов, благоустройстве территорий города. В 2023 году Брянская область планирует вложить в восстановление Брянки более 600 млн рублей.