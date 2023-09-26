Непальский альпинист Ками Рита установил рекорд, взойдя на 8 тыс. м 42 раза

Он поднялся на восьмую по высоте вершину мира Манаслу

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Известный непальский альпинист Ками Рита побил мировой рекорд, принадлежавший ему же, в 42-й раз взойдя на пик высотой не менее 8 тыс. м. Как сообщает непальская газета The Himalayan Times, восходитель поднялся на восьмую по высоте вершину мира Манаслу (8 163 м).

53-летний Рита является признанным рекордсменом по количеству восхождений на восьмитысячники, указывает издание. "Ками Рита вместе с другими альпинистами достиг вершины горы Манаслу в 8:10 утра (05:25 мск. - прим. ТАСС). <...> Восхождение на Манаслу принесло Ками Рите титул самого успешного восходителя на восьмитысячники среди всех людей", - сказал журналистам директор компании - организатора восхождения Seven Summit Treks Таша Лакпа.

Рита в мае побил мировой рекорд, установленный им самим, поднявшись на высочайшую вершину мира Эверест (8 848 м над уровнем моря) в 28-й раз.

Помимо Эвереста, альпинист восемь раз поднимался на гору Чо-Ойю (8 201 м над уровнем моря), четырежды на Манаслу, по одному разу на К2 (Чогори, 8 614 м) и Лхоцзе (8 516 м).