В Москве более 1,2 млн человек сделали прививки от гриппа

В настоящее время в столицу уже поступило более 4,24 млн доз вакцины против гриппа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 млн человек привились от гриппа в Москве, всего в настоящий момент в город уже поступило более 4 млн доз вакцины, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На 38-й неделе 2023 года в городе Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду <...>, показатели заболеваемости незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона. <…> На текущий период привиты 1 251 880 человек, из них дети - 145 390, что составляет 9,9% от численности населения города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Москве и правительство города уделяют особое внимание вопросам иммунопрофилактики гриппа, поэтому ежегодно расширяется перечень лиц, подлежащих вакцинации. В этом году для предотвращения распространения инфекции и формирования очагов гриппа в закрытых коллективах особое внимание уделяется вакцинации против гриппа учреждений социального обеспечения, особенно стационарного типа. Для достижения необходимого для защиты от гриппа уровня вакцинации - не менее 60% населения - необходимо привить более 7,5 млн жителей столицы.

Правительство Москвы ежегодно выделяет более 2 млрд рублей на приобретение вакцин для профилактических прививок. На эти средства город закупает более 1 млн доз вакцины против гриппа, что позволяет дополнительно вакцинировать 1,06 млн человек. В настоящее время в столицу уже поступило более 4,24 млн доз вакцины против гриппа - 60,5% от заявленных поставок.

"Вакцинация против гриппа в медицинских организациях государственной системы здравоохранения проводится отечественными вакцинами "Совигрипп", "Ультрикс Квадри", "Флю-м", "Гриппол плюс". Вакцина обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. <…> Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90 % детей и взрослых, при этом болезнь у привитых протекает легче, с минимальным риском осложнений. Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, это связано с изменчивостью вируса", - говорится в материале.