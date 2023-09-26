26 сентября, 13:55

Автобусы Мосгортранса с начала года доставили в музеи более 290 тыс. учащихся

По словам и.о. заммэра Москвы Максима Ликсутова, транспортные средства полностью оборудованы для комфортной и безопасной поездки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Автобусы туристического класса ГУП "Мосгортранс" с начала 2023 года доставили на экскурсии в рамках проекта "Музеи - детям" свыше 290 тыс. учащихся. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Комфортные автобусы туристического класса Мосгортранса можно заказать для перевозки школьников и студентов колледжей до городских культурных площадок. [И. о. заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что с начала 2023 года автобусы Мосгортранса перевезли более 290 тыс. учащихся по более чем 8,5 тыс. заявок", - говорится в публикации.

Как добавил Ликсутов, слова которого приводит департамент, ведомство участвует в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Музеи - детям" с 2018 года. "Для этого ежедневно задействовано от 75 до 100 автобусов Мосгортранса туристического класса. Они полностью оборудованы для комфортной и безопасной поездки пассажиров. Транспорт доставляет учащихся около 1 тыс. образовательных учреждений до городских музеев и галерей", - отметил он. 

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