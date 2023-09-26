В Тюмени выявили превышение ПДК диоксида азота

В городе наблюдается задымление и запах гари

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области выявило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота в атмосферном воздухе Тюмени. В городе наблюдается задымление и запах гари, сообщили в ведомстве.

"В атмосферном воздухе Тюмени 26.09.2023 г. отмечается задымление, запах гари. <…> В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию азота диоксида - 1,25 ПДК м. р. (фактическое содержание в воздухе 0,25 мг/м3 при ПДК 0,20 мг/м3). По остальным контролируемым веществам по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК не выявлено", - говорится в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что для оценки комбинированного действия произведен расчет отношений измеренных концентраций к ПДК азота диоксид и серы диоксид, обладающих частичной суммацией действия. Сумма отношений измеренных концентраций к ПДК не превышает значений, обоснованных гигиеническими нормативами. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле.

Ранее в информационном центре правительства региона сообщали, что причиной запаха гари в некоторых районах Тюмени стали природные пожары в Свердловской области.