Мезенцев передал колледжам Луганска 100 белорусских ноутбуков

Речь идет о компьютерах производства минского завода "Горизонт"

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев передал 16 сельскохозяйственным колледжам в ЛНР 100 ноутбуков белорусского производства, передает корреспондент ТАСС.

"Мы также привезли 100 персональных компьютеров-ноутбуков производства минского завода "Горизонт", высококачественные, и самое главное, что это один из примеров импоротозамещения и совместного движения вперед даже в самых высокотехнологичных областях", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Мезенцев передал трем аграрным колледжам ЛНР четыре белорусских трактора и навесное оборудование к ним.

В новость внесена правка (17:10 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - госсекретарь.