Сувениры на 3D-принтере будут создавать на стенде Ставрополья на выставке "Россия"

Посетители также смогут получить карту лояльности "Лермонтовская карта", действующую на территории Кавказских Минеральных Вод

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Сувениры на 3D-принтере будут создавать во время недель молодежи Ставрополья на форуме-выставке "Россия". В это же время посетители смогут получить карту лояльности "Лермонтовская карта", действующую на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщил ТАСС замминистра молодежной политики Ставрополья Александр Войсковой.

"Запланирована выдача карт лояльности "Лермонтовская карта", по поручению губернатора Владимира Владимирова разработали такой проект. По программе лояльности есть договоренности о скидках с рядом предпринимателей края, которые предоставляют услуги питания, размещения, туристического обслуживания. Также на стенде на 3D-принтере будем распечатывать сувениры с символикой Ставропольского края, посетители стенда смогут их получить", - сказал он.

Стенд Ставрополья на выставке составит 100 кв. м. По предложению главы региона Владимира Владимирова, во время выставки на площадке организуют тематические недели. Недели молодежи Ставрополья с 27 ноября по 3 декабря и с 22 января по 28 января. В это время на стенде будут работать фотозоны, крупнейшие вузы региона проведут Дни открытых дверей, пройдут гала-концерты участников "Студенческой весны Ставрополья" и краевого "Солдатского конверта".

"Запланирован открытый фестиваль лиги КВН "Кавказ" на территории выставки с приглашением команд из Москвы, ближайших территорий, кто захочет участвовать. Везем свои команды, которые традиционно участвуют в мероприятии, предусмотрено и участие команд, которые дружат с нашей лигой", - добавил Войсковой.

В Татьянин день запланированы мероприятия для студентов, конкурс грации и творчества для Татьян. Помимо этого, на площадке пройдет заседание рабочей группы по развитию Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук".

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.