Союзное государство передало в образовательные организации ДНР 100 ноутбуков

Их получат восемь образовательных учреждений среднего профессионального образования

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Делегация Союзного государства (СГ) России и Белоруссии во главе с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым во время рабочего визита в Донецкую Народной Республику передали образовательным организациям региона 100 ноутбуков и восемь проекторов, сообщает корреспондент ТАСС.

"Есть у Союзного государства России и Белоруссии высшие органы - Высший государственный совет. В апреле на заседании Высшего государственного совета два президента - России и Белоруссии - определили, что вновь готовы оказать помощь учреждениям образования Донецкой Народной Республики. В рамках оказания этой помощи мы и передаем 100 компьютеров для системы образования, и просим компьютеры принять и использовать", - сказал в ходе церемонии передачи Мезенцев.

Как передает корреспондент, визитеры передали 100 ноутбуков белорусского производства, а также восемь проекторов и экранов к ним. Их получат восемь образовательных учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики - колледжи и техникумы.

Также Мезенцев провел встречу с учениками, где расспросил их об их увлечениях и успехах в учебе, а также подарил книги о геноциде советского народа "Сроки давности не имеют... Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".