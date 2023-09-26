Союзное государство передало больнице в Донецке VR-комплексы для детей с ДЦП

Медицинское учреждение получило три комплекта, которые состоят из очков виртуальной реальности, контроллеров к ним и специализированного программного обеспечения

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Делегация Союзного государства (СГ) России и Белоруссии во главе с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым передала Донецкой детской клинической больнице современные VR-комплексы для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом (ДЦП), передает корреспондент ТАСС.

Медицинскому учреждению переданы три комплекта, которые состоят из очков виртуальной реальности, контроллеров к ним и специализированного программного обеспечения.

"Был запрос на высокотехнологичное реабилитационное оборудование, которое помогает тем детям, у которых ограничения опорно-двигательного аппарата, у кого ДЦП и отставание в развитии. Это самое последнее слово техники, [его передача] - позиция Минздрава Белоруссии, Минздрава России. Понятно, что эта помощь в развитие тех решений, что обозначены Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко по оказанию гуманитарной помощи детям Донбасса", - сказал Мезенцев при вручении комплексов.

Это первый комплект гуманитарной помощи, в дальнейшем ожидаются дополнительные поставки, добавил Мезенцев. В библиотеку больницы были переданы экземпляры изданной Союзным государством книги о геноциде советского народа "Сроки давности не имеют... Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

Как сообщил журналистам главврач больницы Сергей Марков, подобных комплексов для реабилитации детей в республике еще не было. При помощи виртуальной реальности они стимулируют сигналы от мозга к конечностям, вызывая тем самым мышечную активность. Он уточнил, что таких современных аппаратов для реабилитации нет во всех четырех новых регионах России. Сейчас врачам детского лечебного учреждения предстоит разобраться с тем, как лучше использовать новые аппараты. Планируется, что с их помощью реабилитацию будут проходить до 30 детей ежемесячно.