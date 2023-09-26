В Москве вестибюли двух станций метро закроют на вход в вечерний час пик в будни

В это время они будут работать только на пересадку между станциями и выход в город

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вестибюли станций Московского метрополитена "Калужская" и "Воронцовская" будут закрывать на вход на один час вечером в будние дни. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В будни с 18:00 до 19:00 мы закрываем на вход северный вестибюль станции "Калужская" [Калужско-Рижской линии] и вестибюль №1 станции "Воронцовская" [Большой кольцевой линии] (выходы 7-10) в вечерние часы пик. В это время они работают только на пересадку между станциями и выход в город. Ограничения на вход сделают пересадку комфортнее и быстрее", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют для входа в метро пользоваться южным вестибюлем станции "Калужская" (выходы 1-4) и вестибюлем №2 станции "Воронцовская" (выходы 11-12). "Еще вы можете выбрать более свободную бесплатную наземную пересадку", - обратились к ним в дептрансе.