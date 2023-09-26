Задержанный по техническим причинам на 4,5 часа самолет вылетел из Сочи в Москву

Несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Северный ветер", вылет которого из аэропорта Сочи задержали на 4,5 часа по техническим причинам, отправился в Москву, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Борт авиакомпании прибыл в Сочи с часовым опозданием. После завершения посадки по просьбе авиаперевозчика аэропорт предоставил дополнительное оборудование для запуска силовой установки, а также предоставил по запросу авиакомпании климатическую установку. Вылет рейса состоялся в 16:50 мск", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Уточняется, что несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета. Их высадили в терминал аэропорта, багаж вернули. Теперь с ними работают представители службы перевозок.

Ранее в Telegram-каналах были опубликованы видеозаписи из самолета, авторы которых жаловались, что находятся на борту несколько часов, что в салоне душно, а они не могут выйти на летное поле. По данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь в 12:25 мск.

В пресс-службе авиакомпании уточнили ТАСС, что задержка связана с тем, что во время подготовки борта к вылету отказала вспомогательная силовая установка. К самолету доставили наземный кондиционер, температуру в салоне понизили, отметили в компании.