Херсонская и Запорожская области примут участие во Всероссийской школьной олимпиаде

Доступ к школьному этапу в дистанционном формате открыли на платформе "Сириус.Курсы"

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Ученики из Херсонской и Запорожской областей примут участие во Всероссийской школьной олимпиаде, школьный этап которой начался во вторник на платформе "Сириус.Курсы". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе образовательного центра.

"На платформе "Сириус.Курсы" стартовал самый массовый - школьный - этап Всероссийской олимпиады школьников. Он пройдет с 26 сентября по 27 октября с 08:00 до 22:00 по местному времени. Новыми участниками стали Чукотский автономный округ, Республика Крым, а также Херсонская и Запорожская области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2023 году участие в школьном этапе олимпиады предусмотрено в двух форматах: очном и дистанционном. Доступ к школьному этапу в дистанционном формате открыли на платформе "Сириус.Курсы". Этап продлится до 27 октября до 22:00 по местному времени. В нем примут участие учащиеся из 83 субъектов Российской Федерации.

Как уточнили в пресс-службе, выполнять задания олимпиады на платформе образовательного центра "Сириус" можно по шести предметам: математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии. Участие в олимпиаде бесплатное.

Об олимпиаде

Всероссийская олимпиада школьников - это интеллектуальное соревнование, в котором ежегодно принимают участие более 6 млн школьников. Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам. Диплом победителя всероссийской олимпиады школьников дает право школьнику поступить во российские государственные вузы без вступительных испытаний по профилю олимпиады.