Пассажиры в Москве стали чаще пополнять карты "Тройка" на валидаторах

За лето пассажиры более 875 тыс. раз активировали баланс карты "Тройка" после пополнения онлайн на валидаторах в автобусах, трамваях или электробусах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пассажиры столичного транспорта стали чаще активировать баланс карт "Тройка" после онлайн-пополнения на валидаторах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Как отметил [и. о. заммэра столицы] Максим Ликсутов, за лето пассажиры более 875 тыс. раз активировали баланс карты "Тройка" после пополнения онлайн на валидаторах в автобусах, трамваях или электробусах, а также совершили более 1,6 млн бесплатных пересадок между маршрутами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти показатели по сравнению с летом 2022 года выросли на 42% и 5% соответственно.

"Наша карта "Тройка" - уникальный платежный инструмент, благодаря которому можно не только оплачивать проезд, но и бесплатно пересаживаться между маршрутами наземного транспорта. Баланс карты можно пополнить онлайн в любом удобном месте и активировать в салоне автобуса, трамвая или электробуса. Это очень востребованные сервисы у пассажиров", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.