Минобороны поддержало создание учебного центра в Кабардино-Балкарском госуниверситете

Готовность к организации военной подготовки подтвердила комплексная комиссия ведомства, сообщил и.о. ректора вуза Юрий Альтудов

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ поддержало открытие военно-учебного центра при Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова (КБГУ), сообщил ТАСС и.о. ректора вуза Юрий Альтудов.

"Коллегия Министерства обороны РФ поддержала открытие военно-учебного центра при Кабардино-Балкарском государственном университете. Мероприятия по созданию военного учебного центра выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденной дорожной картой. Готовность к организации военной подготовки подтверждена комплексной комиссией Минобороны России", - рассказал Альтудов.

Под размещение военного учебного центра выделено отдельное четырехэтажное здание с 50 помещениями, здание отремонтировали. Ранее в вузе с 1967 по 2008 год велась военная подготовка, действовало профильное структурное подразделение - сначала военная кафедра, затем факультет. "За этот период подготовлены тысячи офицеров, которые с честью выполняли свой долг перед Родиной, многие награждены боевыми наградами", - добавил руководитель вуза.

В университете обучаются 20 тыс. студентов по 360 направлениям подготовки. Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, ежегодно в КБГУ реализуется более 200 мероприятий патриотической направленности. Вуз полностью готов к началу военной подготовки.

"Отбор студентов будет проводиться только на конкурсной основе, к занятиям будут допущены наиболее мотивированные, обладающие хорошей и отличной физической и образовательной подготовкой кандидаты", - уточнил Альтудов.

С 2021 года Минобороны РФ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ занимается созданием военно-учебных центров, что помогает совершенствовать систему военной подготовки студентов российских вузов. Совершенствуется система боевой выучки, модернизируются полигоны, внедряются новые материально-технические средства обучения.