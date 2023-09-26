Эксперт: первый снег в Центральной России может выпасть после первой декады октября

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

ТАСС, 26 сентября. Первый снег может выпасть в Центральной России на стыке первой и второй декад октября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что в целом октябрь по температуре обещает быть немного, на 0,5 - 1 градус, теплее своей климатической нормы, однако по сравнению с сентябрем это будет уже по-настоящему осенний месяц. Так, в первый день октября в регионе пройдут кратковременные дожди, усилится ветер, а температура воздуха понизится до плюс 12 - плюс 17 градусов. В понедельник также возможны дожди, а температура воздуха не поднимется выше плюс 11 - плюс 16 градусов. Во вторник похолодание продолжится.

Последняя пятидневка сентября будет теплой, уточнил Леус. Средняя температура воздуха останется на 4-5 градусов выше нормы, в среду днем воздух прогреется до плюс 16 - плюс 21 градуса, еще на пару градусов теплее будет в четверг. "Пик волны тепла придется на пятницу, когда воздух прогреется до плюс 19 - плюс 24 градусов, а это климатическая норма последней декады августа", - заметил синоптик. В субботу же "приток солнечного тепла слегка ослабеет", и днем температура воздуха не поднимется выше плюс 17 - плюс 22 градусов.

Подводя климатические итоги сентября для Европейской России, синоптик напомнил, что в Москве половина месяца была с летней температурой - среднесуточные показания термометров превышали отметку плюс 15 градусов. Месяц может стать самым теплым за последние как минимум 50 лет, отметил он. "Похожая картина складывается и в соседних регионах: положительная температурная аномалия составляет от 2 градусов в Туле и Владимире до плюс 2,7 градуса в Твери", - резюмировал Леус.