Патриарх призвал Всемирный русский собор заняться сохранением памяти героев СВО

Предстоятель РПЦ также предложил следующий ежегодный форум посвятить тематике СВО и защиты Отечества

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил Всемирному русскому народному собору (ВРНС) заняться увековечиванием памяти погибших в специальной военной операции и следующий ежегодный форум посвятить тематике СВО и защиты Отечества. Об этом патриарх сказал на встрече с председателем государственного фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

"Увековечиванием памяти погибших в СВО мог бы заняться Всемирный русский народный собор. И, может быть, нам имеет смысл следующее заседание ВРНС провести по теме, связанной с СВО. <…> Мы могли бы сделать более широкий охват проблемы - церковь и защита Отечества, церковь в условиях ведения военных действий", - сказал патриарх.

По его словам, в вопросе увековечивания памяти погибших в спецоперации ВРНС мог бы "сыграть совершенно особую роль - и через свое воздействие на общественность, и через просто создание каких-то конкретных проектов".

"Очень просил бы включить в повестку дня Всемирного русского народного собора в том числе и тему сохранения памяти", - отметил предстоятель.

Во встрече в храме Христа Спасителя также приняли участие заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк, член наблюдательного совета фонда инок Киприан (Бурков), глава патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеймон, председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

Всемирный русский народный собор - крупнейший российский общественный форум. Он существует с 1993 года, играет важную роль в формировании в стране гражданского общества. В него входят лидеры традиционных религий, общественники, деятели науки и культуры, представители властных структур. Возглавляет собор Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2005 году организации был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.