В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ за месяц выросла в 2,4 раза

Зарегистрировано 17 230 случаев, из них 9 887 - у детей

ВОЛГОГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Число случаев заболевания ОРВИ в Волгоградской области за последний месяц увеличилось в 2,4 раза, сообщила ТАСС заместитель главного государственного санитарного врача по региону Ирина Климина.

"На 38-й календарной неделе с 18 сентября по 24 сентября было зарегистрировано 17 230 случаев ОРВИ, из них 9 887 - у детей. Прирост в сравнении с предыдущей неделей - на 24%. В сравнении со статистическими данными на конец августа - прирост в 2,4 раза", - сказала Климина.

Она уточнила, что за последнюю неделю в регионе также было зарегистрировано 37 случаев COVID-19, из них 1 - у ребенка. Это на 25% больше, чем неделей ранее, и в два раза больше, чем месяц назад.

По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, на основании мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе на сегодняшний день фиксируется умеренный рост заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, в связи с чем сейчас введение ограничительных мер, в том числе масочного режима, не требуется.

Ранее в региональном комитете образования, науки и молодежной политики сообщили ТАСС, что более 50 классов в 19 школах Волгоградской области закрыли на карантин из-за ОРВИ. Глава Волгоградскрй области Андрей Бочаров объявил, что в ближайшее время будет проведено заседание областного клинического совета, а также поручил профильным структурам обеспечить ежедневный мониторинг и прогнозирование санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.