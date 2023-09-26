Сервису "Самокат" выписали второй штраф после массового отравления петербуржцев

Представитель "Умного ритейла" присутствовала в суде и признала вину общества в полном объеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Второй за неделю районный суд в Петербурге оштрафовал компанию-владельца сервиса доставки "Самокат" за санитарные нарушения. Протокол, как и предыдущий, оказался связан с массовым отравлением местных жителей готовой кулинарией сети кафе Greenbox в начале сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Умный ритейл" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Представитель "Умного ритейла" присутствовала в суде и признала вину общества в полном объеме. Из протокола следует, что днем 15 сентября проверяющие Роспотребнадзора осмотрели помещения предприятия на Туристской улице. Проверку организовали в связи с массовой регистрацией в городе случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой кулинарной продукции, которую потребителям доставлял "Самокат".

Обнаружилось, что в помещениях фирмы нет системы канализации и водоснабжения, а также условий для соблюдения работниками личной гигиены. Сотрудники не соблюдали требования по сбору и обращению с отходами, в том числе пищевыми, хранили в одном месте санитарную и уличную одежду. Также в помещениях не оказалось устройств для контроля температуры продукции.

В понедельник штраф в 20 тыс. рублей "Умному ритейлу" назначил Невский суд Санкт-Петербурга. Как отметили в объединенной пресс-службе, во вторник протокол на фирму поступил еще и в Кронштадтский районный суд, однако там материалы не приняли и вернули составителям для исправления. В постановлении этого суда говорится о проведении внеплановых проверок "Самоката" по 27 городским адресам.

Во внешнем пресс-офисе сервиса "Самокат" накануне сообщили, что компания принимала активное участие в работе проверяющих органов и содействовала им на всех этапах расследования. "Замечания носили локальный характер и не являлись причиной отравления продукцией Greenbox в Санкт-Петербурге. Все нарушения, обозначенные Роспотребнадзором, были незамедлительно взяты в работу и оперативно устранены", - прокомментировала ситуацию представитель пресс-службы.

Об инциденте и уголовном деле

На минувшей неделе сотрудники СК предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг директору производства Greenbox, уголовное дело после массового отравления потребителей было возбуждено 9 сентября. Как сообщала ранее пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат" в Петербурге, достигло 274 человек, в стационарах находились 137 из них, в том числе три ребенка. У 58 заболевших была обнаружена сальмонелла.

15 сентября Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность АО "Грин бокс" на 60 суток.