Британский музей вернул около 60 из 2 тыс. украденных предметов

Согласно заявлению музея, информацию о пропавших предметах передали в международный Реестр пропавших произведений искусства

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Британскому музею удалось вернуть 60 предметов, которые были украдены из его собрания и проданы коллекционерам, еще 300 предметов найдены и будут возвращены в самое ближайшее время. Об этом говорится в распространенном заявлении музея о мерах, которые предприняты по исправлению сложившейся ситуации.

Сообщается, что информация о пропавших предметах была передана в международный Реестр пропавших произведений искусства, который ежегодно проверяет данные о более чем 400 тыс. артефактах. Помимо этого, музей запустил сайт, на котором разместил подробную информацию о том, как выглядят пропавшие из его коллекции предметы - классические греческие и римские украшения, а также золотые кольца, серьги, другие ювелирные украшения, датируемые XIX-XI веками до нашей эры.

Как ранее признал экс-глава британского Минфина (2010-2016) Джордж Осборн, который с 2021 года занимает пост председателя правления музея, всего речь идет о примерно 2 тыс. украденных предметов. В коллекции Британского музея более 8 млн предметов, но в его залах экспонируется лишь около 80 тыс. По данным британских СМИ, похищенные украшения, относящиеся к периоду от XV века до нашей эры и до XIX века нашей эры, хранились в запасниках, где использовались для научной и исследовательской работы.

Согласно данным британских СМИ, по итогам внутреннего расследования из учреждения уволили бывшего куратора греческих коллекций Питера Хиггса, который работал в музее на протяжении 30 лет. Сам Хиггс отрицает причастность к пропаже артефактов. По информации газеты The Daily Telegraph, совокупная стоимость предметов, предположительно украденных Хиггсом, может достигать нескольких миллионов фунтов стерлингов. Ранее издание сообщало, что некоторые украденные предметы продавали на eBay всего за £40 ($49), хотя их реальная стоимость доходит до £50 тыс. ($61 тыс.).