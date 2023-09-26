В Дубае представили "Женщину с часами" Пабло Пикассо за $120 млн

После ОАЭ картину отправят в Гонконг и Лондон, затем она вернется в Нью-Йорк и будет выставлена на торги в начале ноября

ДУБАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Картину "Женщина с часами" (Femme a la Montre, 1932) кисти художника Пабло Пикассо (1881-1973), стоимость которой оценивается в $120 млн, представили на двухдневной выставке аукционного дома Sotheby’s в Дубае.

Как сообщается в пресс-релизе аукционного дома, на холсте размером 130,2 на 96,5 см изображена возлюбленная Пикассо Мария-Тереза Вальтер, которая считается "золотой музой" мастера. По словам главы отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby’s в Нью-Йорке Джулиана Доуса, "часы представляли для Пикассо особую важность". За всю свою карьеру он написал три картины с изображением часов, в том числе полотно "Женщина с часами", а также владел тремя часами от компаний Rolex, Jaeger-LeCoultre и Patek Philippe.

"Хотя его темы разнообразны и разноплановы, Пикассо особенно известен своими женскими портретами. Если еще конкретнее, то его внимание было сосредоточено на музах, сыгравших в его жизни очень значительную роль. Эти женщины были не просто моделями для художника, у него были отношения со многими персонажами его картин, внутренняя работа над которыми часто воспроизводилась на холсте", - рассказал Доус изданию Vogue Arabia.

В 1968 году "Женщину с часами" приобрела американский коллекционер Эмили Фишер Ландау. Более полувека полотно висело над каминной полкой в ее квартире в Нью-Йорке. В марте 2023 года Ландау умерла на 103-м году жизни. Право на продажу части ее коллекции - около 120 работ стоимость порядка $400 млн - получил аукционный дом Sotheby’s.

Дубай стал первым с 1968 года местом за пределами США, где была представлена "Женщина с часами". "Это самая ценная работа, которую Sotheby's когда-либо отправлял в регион [Ближнего Востока], и не случайно, что это также самая важная картина XX века, выставленная на аукционе на современном рынке", - отметил Доус в комментарии для эмиратской газеты The National.

В понедельник, в день открытия выставки, офис Sotheby's в Дубае посетил министр культуры и по делам молодежи ОАЭ Салем бен Халед аль-Кассими. "Мы аплодируем Sotheby’s за выбор Международного финансового центра Дубая в качестве первой остановки для показа этого шедевра", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). После ОАЭ "Женщину с часами" отправят в Гонконг и Лондон, затем картина вернется в Нью-Йорк и будет выставлена на торги в начале ноября. Оценочная стоимость полотна составляет около $120 млн.