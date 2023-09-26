Государственные сайты Молдавии подверглись кибератакам

Пресс-секретарь премьер-министра страны Даниел Водэ сообщил, что злоумышленники пытались добиться перегрузки и блокирования работы сайтов

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь премьер-министра Молдавии Даниел Водэ сообщил об отражении DDoS-атаки на государственных сайтах.

"Объектами атак стали сайты Кишиневского международного аэропорта, Национального агентства по регулированию энергетики и министерства иностранных дел и европейской интеграции. На примере последнего министерства отмечу, что с полуночи до полудня к этой платформе было совершено более 36 млн обращений из различных географических регионов", - сказал пресс-секретарь на брифинге. Он сообщил, что злоумышленники пытались добиться перегрузки и блокирования работы сайтов.

Это не первая попытка массовой атаки на сайты и базы данных правительства Молдавии. Кок уточнил Водэ, в этот раз злоумышленники не пытались атаковать объекты критической инфраструктуры, которые находятся под защитой специальной службы.