Путин поприветствовал участников чемпионата "Артмастерс-2023"

Глава государства отметил, что этот проект внес вклад в профессиональное становление молодежи в сфере культуры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов национального открытого чемпионата творческих компетенций "Артмастерс-2023", отметив вклад проекта в профессиональное становление талантливой молодежи в сфере культуры. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш масштабный, интересный проект состоялся и за прошедшее время внес заметный вклад в профессиональное становление талантливой молодежи в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий. И конечно, "Артмастерс" помог многим юношам и девушкам заявить о себе, в полной мере реализовать свой созидательный потенциал, получить возможность трудоустройства в ведущие театры и киностудии страны", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что в нынешнем чемпионате приняли участие начинающие сценаристы, дизайнеры, художники, композиторы, представители других специальностей более чем из 40 государств.

"Это убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодежи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению", - добавил глава государства.