Кириенко заявил, что выпускники чемпионата "Артмастерс" успешно реализуют себя в профессии

Практически ни одно значимое событие в сфере культуры и искусства в России не проходит без их участия, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Победители национального открытого чемпионата творческих компетенций "Артмастерс" успешно реализуют себя в профессии, практически ни одно значимое событие в сфере культуры и искусства в России не проходит без их участия. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед гала-концертом "Артмастерс-2023".

"За несколько лет реализации проекта "Артмастерс" уже практически не существует ни одного значимого события в сфере культуры и искусства в нашей стране, в котором не приняли бы участие выпускники, финалисты и победители "Артмастерс". Все кинопремьеры, почти все новые спектакли, все прорывные, творческие, культурные события - вы уже блестяще реализовываете свой творческий потенциал, но глядя на ваши горящие глаза, я точно понимаю, что, на самом деле, все только начинается", - сказал Кириенко.

Он добавил, что в чемпионате в этом году принимали участие больше 21 тыс. человек более чем из 40 стран мира. "И каждый из них талантлив. Но вы стали лучшими из этой 21 тыс. очень талантливых людей - это значит, у вас есть и ум, и воля, и творчество. Ваш ум, ваша воля и ваше творчество меняют не только вашу жизнь, меняют мир вокруг вас", - отметил Кириенко.

"Артмастерс" - масштабные профессиональные соревнования для специалистов в сфере backstage (бэкстейдж) и цифрового искусства. Чемпионат проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Минкультуры РФ и правительства Москвы.