Москва примет первый парковый форум БРИКС в апреле 2024 года

Для участия в мероприятии приглашены делегации из Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Эфиопии, ЮАР

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый в мире парковый форум стран БРИКС пройдет в апреле 2024 года в Москве. В нем примут участие представители парковых сообществ России, Китая, Индии, Бразилии и других стран, входящих в союз. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации парков России.

"Первый в мире парковый форум стран БРИКС состоится в рамках главной парковый выставки-конференции страны ParkSeason Expo 3-4 апреля 2024 года в московском "Экспоцентре". <…> Главным организатором выступит также Ассоциация парков России", - говорится в сообщении.

Для участия в форуме приглашены делегации из Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Эфиопии, ЮАР. В ассоциации отметили, что Министерство иностранных дел РФ поддержало идею провести такой форум.

В рамках апрельского мероприятия будут названы победители первой Всероссийской парковой премии. Конкурс позволит определить лучшие российские парки и общественные пространства, лучших отечественных производителей в сфере благоустройства.