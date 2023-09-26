В Гонконге школа из-за нехватки детей ввела награду в $1,3 тыс. за первоклассников

Помимо денежного вознаграждения, учебное заведение предложило бесплатные учебники и форму

ГОНКОНГ, 26 сентября. /ТАСС/. Одна из школ Гонконга из-за нехватки учеников предложила награду в 10 тыс. гонконгских долларов (около $1,3 тыс.) за поступление в первый класс. Об этом говорится в сообщении на сайте начальной школы Кам Кон на острове Чёнг Чау.

Помимо денежного вознаграждения, учебное заведение предложило бесплатные учебники и форму. После того, как объявление начало широко расходиться по социальным сетям, администрация школы отредактировала его. В новой версии не упоминаются бесплатные подарки, а денежное вознаграждение в 10 тыс. гонконгских долларов названо стипендией.

На эту меру администрация школы пошла из-за нехватки учеников, вызванной демографическими проблемами в городе. Согласно последнему указанию правительства Гонконга, начальные учебные заведения, которые не смогут набрать в первый класс по меньшей мере 16 учеников, будут лишены государственных субсидий. Кроме того, если школы не смогут преодолеть этот порог по числу первоклассников на протяжении трех лет, они могут быть закрыты.

Согласно последним данным Бюро по делам образования города, несмотря на разрешение формировать в новом учебном году только один первый класс, по меньшей мере пять школ не смогли набрать минимальное число первоклассников.

Из-за падения рождаемости, старения и оттока населения число первоклассников в Гонконге в нынешнем учебном году снизилось до рекордно низкой отметки - 43,7 тыс. человек, что является минимумом за 12 лет.