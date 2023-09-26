В Сухуме почтили память погибшего в войне в 1993 году фотокора ТАСС Соловьева

В Музее боевой славы им. В. Г. Ардзинбы открылась фотовыставка

СУХУМ, 26 сентября. /ТАСС/. Память фотокорреспондента ТАСС, Героя Абхазии Андрея Соловьева, погибшего в день освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии 27 сентября 1993 года в самом центре столицы, почтили во вторник в Абхазии. В Музее боевой славы им. В. Г. Ардзинбы открылась фотовыставка, ее гости, лично знавшие Соловьева, поделились воспоминаниями о нем и его работе, передает корреспондент ТАСС.

Проект увековечивания памяти фотографа Соловьева реализуется посольством Российской Федерации в Республике Абхазия, представительством Россотрудничества, Союзом журналистов Абхазии (СЖА) и информационным агентством ТАСС. Редакция агентства передала более 30 фотографий для организации выставки в Сухуме накануне 30-летия со дня гибели фотографа.

"Эта выставка посвящена памяти корреспондента ИТАР-ТАСС Андрея Соловьева. 27 сентября исполняется 30 лет со дня освобождения Сухума и 30 лет со дня его гибели. Накануне этой даты мы решили встретиться здесь, в музее Боевой славы, и вспомнить о нем, чтобы наши сограждане, молодое поколение знало, кто вместе с нами прошел этот боевой путь, какой ценой нам досталась победа и освобождение нашей Родины", - сказал, открывая встречу, председатель СЖА Руслан Хашиг.

По его словам, фотографии, представленные на выставке, будут переданы Музею боевой славы. "Мы благодарны ТАСС, посольству России в Абхазии и Россотрудничеству за инициативу и поддержку этого проекта", - отметил Хашиг.

Председатель СЖА сообщил, что к 70-летию со дня рождения Соловьева, 7 октября, планируется установка памятной доски на месте его гибели на пересечении улиц Ардзинбы и Аршбы в Сухуме. Хашиг также напомнил, что с первых дней войны в Абхазии работал российский журналист Сергей Шатунов, вслед за ним приехали Александр Покрышкин, Владимир Лусканов, Светлана Беклемищева, которая всячески поддерживала коллектив Абхазского телевидения. "Эти журналисты оставили золотой фонд, кадры, которые информируют о героическом пути нашего народа", - рассказал Хашиг.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что в той войне вместе с абхазами сражались добровольцы из многих городов России. "Огромное значение тогда играли журналисты. Один из моих друзей - Александр Поклад здесь бывал и делал обширные фоторепортажи", - сказал он.

Снять триумф победы

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, который во время войны 1992-1993 годов был военным комиссаром, рассказал, как Соловьев пытался получить у него разрешение поехать на фронт во время наступательных операций.

"Как-то летом заходит ко мне этот молодой человек и просит разрешения [отправиться] на фронт. Я знал, что там уже начинается наступление и будут серьезные бои, и не дал разрешения, на что он разозлился и ушел, хлопнув дверью. Как потом он мне сам рассказывал, вышел на дорогу, остановил первый грузовик с бойцами и поехал с ними на фронт, и через некоторое время привезли его раненым в госпиталь. И когда уже был последний штурм [в сентябре], он опять вопреки моему запрету ушел на фронт и на этот раз не вернулся", - рассказал Шамба.

Ветеран войны Анна Бройдо рассказала, что с Андреем познакомилась в 1993 году во время июльского наступления в ходе освобождению Сухума. "Андрей действительно сочувствовал абхазам, хотя специфика его журналистской работы как раз не предполагала никакой ориентированности на ту или иную сторону. Каждый, кто смотрит его фотографии, видит, на чьей стороне его симпатии. Андрей навсегда для меня остался критерием профессиональной, человеческой порядочности, и я очень рада, что коллеги его не забывают, фотографии его живут", - сказала она.

На встрече присутствовал оператор абхазского телевидения Гарри Аристава, которого Соловьев запечатлел в одном из кадров в день освобождения Сухума. Самому же Аристиве пришлось снимать видеокадры сразу после гибели Соловьева - они были показаны во время памятного вечера в музее. "Мы пересекались в пресс-центре после съемок или на площадках, где работали. Был очень доброжелательный, спокойный, отзывчивый. <…> Жаль, что мы потеряли такого друга и коллегу, он нам оставил в память о себе бесценные кадры", - рассказал Аристава.

Аида Ладария руководила во время войны пресс-центром в городе Гудаута. "Андрей запомнился тем, что он все время рвался снять триумф победы. Он абсолютно был уверен, что победа будет на нашей стороне, я спрашивала, откуда у него такая уверенность. Он говорил: "Я знаю, и я обязательно должен это снять", - вспоминает Ладария.

По ее словам, гибель Андрея его абхазские коллеги переживали тяжело. "Когда в пресс-центр в целости и сохранности привезли его аппаратуру, которой он снимал освобождение Сухума в день гибели, его российские коллеги были потрясены тем, что несмотря на бой и хаос, такая дорогостоящая аппаратура не исчезла, более того, сохранена и доставлена в пресс-центр. Тогда в память они нам оставили вспышку, которая хранится в музее", - подчеркнула она.