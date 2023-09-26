В Зимбабве произошла вспышка холеры

Умерли 12 человек

ПРЕТОРИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Новая вспышка холеры произошла в Зимбабве, вызвав смерть 12 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения и охраны здоровья детей Дуглас Момбешора.

"Эпицентром вспышки холеры является провинция Маникаленд, - приводит его слова агентство Xinhua. - Там за последний 30 дней выявлено 152 подтвержденных случая заболевания холерой, умерли 12 человек". Момбешора отметил, что правительство предприняло необходимые шаги для сдерживания вспышки.

В минувшем мае вспышка холеры произошла в Хараре.

Начиная с весны 2022 года в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - выявлено за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, ведущей к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфицирование происходит в основном через зараженную воду.