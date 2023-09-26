26 сентября, 19:19
Наука

На Земле зафиксировали пятую с начала сентября магнитную бурю

Она продолжалась до 18:00 мск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пятая с начала сентября магнитная буря началась на Земле после полудня и продолжалась до 18:00 мск, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Очередная магнитная буря, уже пятая с начала сентября, началась на Земле сегодня после полудня и продолжалась до 18 часов", - написал он в Telegram-канале.

Синоптик отметил, что интенсивность бури оценивается как слабая, класса G1. А за весь предшествующий летний период было зарегистрировано только три магнитные бури. 

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Россия
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