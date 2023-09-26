СМИ: первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму

По информации IRNA, группа пробудет в стране несколько дней и посетит "туристические достопримечательности, культурные и исторические памятники"

ДУБАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Первая группа туристов из России прилетела в Иран на основании безвизового режима. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его сведениям, самолет с россиянами на борту приземлился в международном аэропорту Тегерана. Группа пробудет в Иране несколько дней и посетит "туристические достопримечательности, культурные и исторические памятники".

В марте 2023 года министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. Оно было заключено 1 июля 2021 года и позволяет совершать туристические поездки без виз в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. Минэкономразвития РФ информировало, что безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном возобновился 1 августа.

21 сентября, как сообщили ТАСС в АО "Кавказ.РФ", первая иранская делегация прибыла в Россию по безвизовому режиму, самолет приземлился в аэропорту Минеральных Вод. В ходе поездки представители 10 иранских туроператоров планируют ознакомиться с туристической инфраструктурой и достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана, а также встретиться с коллегами из Северо-Кавказского федерального округа.