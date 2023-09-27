Титов обратился к Путину с предложением упростить трудовую миграцию для иностранцев

Мера необходима в связи с "беспрецедентным уровнем дефицита кадров" в стране, отметил бизнес-омбудсмен

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением упростить трудовую миграцию для иностранцев, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза. В первую очередь речь идет о странах Юго-Восточной Азии, сообщил Титов журналистам.

"Рост экономики сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, который достиг максимальных значений за всю историю наблюдений, - отметил Титов. - Поскольку удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным, одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда. Сейчас на их долю приходится только около 4,49% от всех трудовых мигрантов".

В частности, бизнес-омбудсмен предложил не учитывать граждан визовых стран при определении квоты на иностранную трудовую силу в той или иной отрасли. Вместо этого работодатель и государство могут определить и согласовать невозможность замещения конкретных вакансий российскими работниками. Для работников из визовых стран, прибывающих в Россию на срок менее года и претендующих на уровень зарплаты не выше средней по стране, рекомендуется заменить разрешение на работу выдачей патента. Аналогичная система на сегодняшний день действует для граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Азербайджана.

Для этой же категории мигрантов предлагается проводить медицинское освидетельствование и дактилоскопическую регистрацию в течение 30 дней по приезде в Россию и отменить сдачу экзамена по русскому языку, истории, основам права. Кроме того, выдача виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя должна быть переведена в онлайн-режим с заполнением информации как на русском, так и на других языках.

По данным бизнес-омбудсмена, о дефиците кадров заявили почти 54% предпринимателей, опрошенных Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина. Основной спрос на персонал сосредоточен в профессиональных сферах со средней или минимальной квалификацией. Особенно остро проблема стоит в Уральском и Дальневосточном федеральных округах.