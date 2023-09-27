"Известия": в России могут вырасти штрафы за врезки в канализацию и водопроводы

Штраф для граждан за правонарушение сейчас составляет не более 1,5 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации в России могут серьезно вырасти. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на проект отзыва правительства на законопроект о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законодательное собрание Красноярского края внесло законопроект о поправках в КоАП с предложением об увеличении ответственности за незаконное подключение к водопроводу и канализации, сообщает газета. Депутаты предлагают расширить статью 7.20 КоАП РФ и наказывать не только за факт незаконного подключения к водопроводу и канализации, но и за последующее использование этой незаконной врезки, отмечают "Известия".

Как сообщает издание, в правительстве инициативу признали "заслуживающей внимания", но предложили подумать и над увеличением штрафов. "В связи с тем что размеры административных штрафов по статье 7.20 КоАП (самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения) не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений", - цитируют "Известия" отзыв кабмина.

Сейчас штраф для граждан за правонарушение составляет не более 1,5 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей, сообщает газета.