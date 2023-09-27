27 сентября, 00:52

В Хабаровском крае нашли источник пресной воды для снабжения Охотска

По словам губернатора Михаила Дегтярева, эксперты Росгеологии предоставят в 2024 году отчет с объемом запасов

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Гидрогеологи нашли пресную воду для имеющего проблемы с водоснабжением поселка Охотск на севере Хабаровского края. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Пресная вода найдена! На берегу Охотского моря сейчас заканчиваются полевые работы в рамках госконтракта по поиску и оценке подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселка на севере Хабаровского края", - написал глава края в своем Telegram-канале.

Он отметил, что поиски альтернативных подземных источников воды возле Охотска были инициированы в 2020 году, несмотря на то, что проводимые в советские времена работы не увенчались успехом. "На этот раз специалисты пробурили шесть скважин в разных местах в долине левобережья реки Кухтуй. И здесь они нашли пресную воду, совершив серьезный геологический прорыв", - написал губернатор.

Эксперты Росгеологии, по его словам, предоставят в 2024 году отчет с объемом запасов и обозначат перспективные водоносные горизонты для Охотска.

Охотск - административный центр Охотского района, в поселении проживают более 3,2 тыс. человек. Охотск снабжается водой из ручья, объема воды в котором недостаточно, а качество не отвечает санитарным требованиям. 

Теги:
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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