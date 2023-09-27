Засуха в бассейне Амазонки стала самой сильной более чем за 10 лет

По данным газеты O Globo, уровень воды в притоках Амазонки Солимойнс, Пурус, Журуа, Мадейра и Риу-Негру снижается ежедневно на 20 см

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 сентября. /ТАСС/. Засуха в бразильском штате Амазонас в регионе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки стала одной из самых масштабных за последние 20 лет. Об этом сообщает во вторник газета O Globo со ссылкой на местные власти.

Как уточняет издание, вследствие засухи уровень воды в таких крупных притоках Амазонки, как Солимойнс, Пурус, Журуа, Мадейра и Риу-Негру, снижается ежедневно на 20 см. Это вдвое быстрее, чем в прошлом году, но медленнее, чем в ходе прошлых масштабных засух 2005 и 2010 годов, сообщает газета. Объем осадков на севере Бразилии при этом находится ниже среднего исторического значения, отмечают метеорологи.

В результате этого, по оценкам федеральных властей, около 40% местного речного сообщения находится под угрозой или уже столкнулось с последствиями обмеления рек. Из 62 муниципалитетов штата Амазонас в 59 отмечается засуха, в 15 ситуация признана чрезвычайной. В ответ на обращение губернатора региона Уилсона Лимы федеральный центр распорядился направить туда гуманитарную помощь. Параллельно с этим власти намерены усилить борьбу с природными пожарами и намеренными поджогами лесных массивов.

Среди причин экстремальной засухи в регионе называют последствия климатического феномена Эль-Ниньо, который препятствует образованию дождевых облаков. По сравнению с предыдущими годами засуха будет более затяжной и интенсивной, поясняет O Globo.