В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидаются температурные аномалии

Речь идет о Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Аномалии температуры ожидаются в ближайшие дни в Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мощнейший антициклон будет обусловливать очень теплую погоду днем в некоторых регионах. В Якутии ожидается до плюс 11-18 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы. В Ленинградской области 27-30 сентября будет до плюс 20 градусов, это тоже на 7-8 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Новгородской, Калининградской областях", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Калининградской области начался бархатный сезон: температура воздуха составляет плюс 20-26 градусов, воды - плюс 18-19 градусов.