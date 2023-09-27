После взрыва в Карабахе рейсами санавиации ВКС России эвакуировали 58 пострадавших

По данным Минобороны РФ, военные врачи медицинского отряда спецназначения миротворческого контингента продолжают помогать коллегам из медучреждений региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Рейсами санитарной авиации ВКС России для оказания дальнейшей помощи в профильных медучреждениях из госпиталя и медицинского центра Карабаха эвакуировали 58 человек с ожогами различной степени тяжести после взрыва резервуара с топливом. Об этом сообщил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.

В Минобороны России уточнили, что военные врачи медицинского отряда спецназначения миротворческого контингента продолжают оказывать помощь коллегам из медицинских учреждений Карабаха в лечении и эвакуации мирных жителей, пострадавших в результате взрыва резервуара с горюче-смазочными материалами в Степанакерте.

"Эвакуация граждан осуществляется рейсами санитарной авиации ВКС России. В настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно", - отметил Суслов.

Ранее Суслов сообщал, что 23 мирных жителя с ожогами обратились за помощью к военным врачам российского медотряда после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт - Аскеран.

Миротворцы РФ продолжают выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, отметили в МО РФ.

В расположении контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка, не имеющих возможности вернуться в свои дома. Им оказывается необходимая медпомощь, предоставляется питание.

Взрыв в Степанакерте

На бензохранилище возле трассы Степанакерт - Аскеран 25 сентября произошел взрыв. Согласно информации, распространенной армянскими СМИ со ссылкой на омбудсмена непризнанного Нагорного Карабаха, по состоянию на 21:00 мск 26 сентября в результате взрыва погибли 68 человек.